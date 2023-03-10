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21:17, 10 марта 2023Мир

Экс-глава дипломатии Евросоюза охарактеризовала Путина

Экс-глава дипломатии ЕС Эштон заявила, что Путин обладает огромной уверенностью в себе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Экс-глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон рассказала, какими, по ее мнению, качествами характера обладает президент России Владимир Путин. Об этом она высказалась в интервью с Politico.

Эштон, возглавлявшая евродипломатию с 2009 по 2014 год, охарактеризовала Путина и заявила, что он обладает огромной уверенностью в себе. По ее мнению, он один «из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный».

Принимая решения, российский лидер руководствуется историей и стремится к цели сделать страну «сильной, могущественной». «Он, безусловно, считает, что это должно сыграть очень важную роль. И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину», — отметила экс-глава дипломатии ЕС.

Ранее Путин высказался о характере россиян. По его мнению, главными чертами граждан России являются щедрость и сострадание.

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Марина Совина
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