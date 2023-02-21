Путин высказался о характере россиян

Президент России Путин назвал главными чертами россиян щедрость и сострадание

Главные черты россиян — щедрость, широта души и сострадание. Об этом заявил президент России Путин в послании Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведем, всегда поддержим в трудной ситуации», — назвал президент главные черты россиян.

Также глава государства напомнил, что российский народ является источником суверенитета власти.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

