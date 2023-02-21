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13:18, 21 февраля 2023Россия

Путин высказался о характере россиян

Президент России Путин назвал главными чертами россиян щедрость и сострадание

Фото: Sergio Photone / Shutterstock / Fotodom

Главные черты россиян — щедрость, широта души и сострадание. Об этом заявил президент России Путин в послании Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведем, всегда поддержим в трудной ситуации», — назвал президент главные черты россиян.

Также глава государства напомнил, что российский народ является источником суверенитета власти.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Марк Леонов
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