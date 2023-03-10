Силовые структуры
Россиянин зарезал сына в день его рождения во время ссоры из-за сожительницы
Под Астраханью задержали 65-летнего пенсионера, зарезавшего сына в день его рождения
В Астраханской области задержали 65-летнего пенсионера, зарезавшего сына. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, вечером 8 марта фигурант отмечал с потерпевшим его день рождения в селе Марфино. Там они поссорились из-за сожительницы сына. Тогда подозреваемый взял нож и ударил родственника в грудь, нанеся смертельное ранение.
Затем отец сходил к соседям и рассказал о случившемся. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.
Ранее стало известно, что в Омской области следователи выясняют обстоятельства убийства во время празднования 8 Марта.