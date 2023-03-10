Россиянин зарезал сына в день его рождения во время ссоры из-за сожительницы

Под Астраханью задержали 65-летнего пенсионера, зарезавшего сына в день его рождения

В Астраханской области задержали 65-летнего пенсионера, зарезавшего сына. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 8 марта фигурант отмечал с потерпевшим его день рождения в селе Марфино. Там они поссорились из-за сожительницы сына. Тогда подозреваемый взял нож и ударил родственника в грудь, нанеся смертельное ранение.

Затем отец сходил к соседям и рассказал о случившемся. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Омской области следователи выясняют обстоятельства убийства во время празднования 8 Марта.