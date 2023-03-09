Празднование 8 Марта закончилось убийством россиянина

В Омской области россиянка 8 марта зарезала возлюбленного

В Омской области следователи выясняют обстоятельства убийства во время празднования 8 Марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 марта в частном доме Крутинского района пара влюбленных отмечала Международный женский день. В какой-то момент между разогретыми спиртным 34-летней женщиной и 28-летним мужчиной произошла ссора, переросшая в конфликт с рукоприкладством. Женщина вооружилась кухонным ножом и зарезала свою жертву.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Подозреваемая была задержана. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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