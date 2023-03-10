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11:57, 10 марта 2023Россия

В Ленобласти автобус сбил четырехлетнего ребенка

В Кудрово автобус сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В городе Кудрово автобус сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

ДТП произошло вечером 9 марта у дома №4 на Пражской улице. По данным правоохранителей, 50-летний водитель автобуса наехал на мальчика, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде в сопровождении матери. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что мужчина, находившийся за рулем, за последний год 14 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Детали произошедшего устанавливаются, полиция и прокуратура проводят проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в деревне Лаушки Краснослободского района Мордовии школьный автобус задавил переходившего дорогу четырехлетнего ребенка. Несовершеннолетний скончался до приезда медиков.

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Варвара Родикова
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