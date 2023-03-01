Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 1 марта 2023Россия

В российском регионе школьный автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка

В деревне Лаушки в Мордовии школьный автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка

Фото: «Вечерний Саранск Mедиа»

В деревне Лаушки Краснослободского района Мордовии школьный автобус задавил переходившего дорогу четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает республиканское управление МВД в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, за рулем школьного автобуса был 53-летний мужчина — он направлялся к остановке за учениками и насмерть сбил ребенка. Несовершеннолетний скончался на месте ДТП в российском регионе до приезда медиков.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении МВД.

Ранее под колесами автобуса в Красноярске погиб шестилетний мальчик. Тогда водитель пассажирского автобуса МАЗ насмерть сбил ребенка, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. До этого троллейбус насмерть сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля, оказавшегося на месте происшествия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Мясников назвал безвредную дозу алкоголя
Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей
В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок
Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками
На Украине обвинили NBC News в нарушении законодательства
Влияние открытия БКЛ на цену недвижимости около станций оценили
В Финляндии проголосовали о вступлении в НАТО
Боснийский футболист рассказал о реакции соотечественников на переход в клуб РПЛ
ЕС усилит контроль за соблюдением антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.