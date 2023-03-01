В российском регионе школьный автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка
В деревне Лаушки Краснослободского района Мордовии школьный автобус задавил переходившего дорогу четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает республиканское управление МВД в Telegram-канале.
По данным правоохранителей, за рулем школьного автобуса был 53-летний мужчина — он направлялся к остановке за учениками и насмерть сбил ребенка. Несовершеннолетний скончался на месте ДТП в российском регионе до приезда медиков.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении МВД.
Ранее под колесами автобуса в Красноярске погиб шестилетний мальчик. Тогда водитель пассажирского автобуса МАЗ насмерть сбил ребенка, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. До этого троллейбус насмерть сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля, оказавшегося на месте происшествия.