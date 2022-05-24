Шестилетний мальчик погиб под колесами автобуса в российском городе

В Красноярске автобус МАЗ насмерть сбил шестилетнего мальчика, перебегавшего дорогу

В Красноярске шестилетний мальчик погиб под колесами пассажирского автобуса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел днем 24 мая в Октябрьском районе города. По данным ведомства, водитель пассажирского автобуса МАЗ насмерть сбил ребенка, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. В результате происшествия мальчик скончался до приезда скорой помощи.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следователи, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Краснодаре троллейбус насмерть сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля, оказавшегося на месте происшествия.