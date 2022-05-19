Троллейбус насмерть сбил российскую школьницу на зебре и попал на видео

В Краснодаре сняли на видео, как троллейбус насмерть сбил 15-летнюю школьницу на зебре

В Краснодаре на улице Каляева троллейбус насмерть сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видео случившегося публикует Telegram-канал «KRDDTP | Краснодар».

На кадрах видно, как российская школьница начинает переходить дорогу по пешеходному переходу и смотрит по сторонам — в этот момент на одной из полос перед зеброй останавливается автомобиль и пропускает ее.

На другой полосе движения на большой скорости едет троллейбус, который, судя по видеозаписи, не сбавляет скорость перед поворотом. Транспортное средство наезжает на ребенка через секунду после того, как школьница заметила троллейбус. На этом видеозапись заканчивается.

После аварии полиция начала проверку.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель легковушки на большой скорости насмерть сбил 26-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе. Россиянку с многочисленными травмами доставили в реанимацию, однако спустя несколько часов она скончалась.