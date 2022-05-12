Россиянин насмерть сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель легковушки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель легковушки на большой скорости насмерть сбил 26-летнюю девушку, которая находилась на пешеходном переходе. Видео с места опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На опубликованных кадрах видно, как россиянка идет по пешеходному переходу. В момент, когда до другой стороны дороги остаются считаные метры, ее сносит легковой автомобиль. От сильного удара девушку подбрасывает в воздух, она оказывается на асфальте. Жительнице Петербурга пытаются оказать помощь прохожие.

По сведениям издания, россиянку с многочисленными травмами доставили в реанимацию, однако спустя несколько часов она скончалась.

Ранее в Москве водитель на иномарке сбил пенсионерку и ребенка в коляске на пешеходном переходе. Женщина получила перелом основания черепа, а ребенок ушиб руку и травмировал язык.