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20:03, 10 марта 2023Силовые структуры

Бросивший банан на матче «Волга» — «Зенит» болельщик задержан

Полиция задержала болельщика, бросившего банан на матче «Волга» — «Зенит» в Ульяновске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полицейские задержали болельщика, бросившего посторонний предмет во время футбольного матча между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург), проходившего в Ульяновске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники в результате разыскных мероприятий установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался житель Ульяновска 2004 года рождения. На него составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Наказание для него должен определить суд.

Инцидент произошел 25 февраля на стадионе «Труд». Фанат бросил банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник два раза выигрывал Суперкубок России и дважды становился чемпионом страны. Футболист также известен по выступлениям за португальский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».

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Любовь Ширижик
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Бросивший банан на матче «Волга» — «Зенит» болельщик задержан
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