Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив М
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|24-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|24-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|23-й тур
12:07, 27 февраля 2023Спорт

Появились новые детали инцидента с брошенным в игрока «Зенита» бананом

В «Волге» рассказали, что банан был брошен в игрока «Зенита» Вендела с центральной трибуны

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ульяновском футбольном клубе «Волга» рассказали новые детали об инциденте с брошенным в игрока «Зенита» бананом на матче Кубка России. Слова представителей команды приводит РИА Новости.

«Банан прилетел с центральной трибуны, где были поклонники обеих команд», — заявили в клубе, подчеркнув, что нельзя утверждать, что это сделал именно их болельщик. В «Волге» добавили, что оказывают содействие полиции в поисках нарушителя.

25 февраля «Зенит» одержал победу над «Волгой» на выезде со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка России. В конце встречи неизвестный фанат бросил банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник два раза выигрывал Суперкубок России и дважды становился чемпионом страны. Футболист также известен по выступлениям за португальский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Ведущая Первого канала рассказала о серьезной опасности на съемках шоу
В ЕС признали проблемы в достижении мира на Украине из-за военной помощи Запада
Нарышкин выразил уважение директору ЦРУ
В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
Школьники из Москвы пожаловались на угрозы убийством из-за участия в «ЧВК Редан»
В Испании рассказали о последствиях взрыва дамбы в Артемовске
Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники
Сбившая ребенка на Porsсhe жена российского хоккеиста описала момент ДТП
Появились новые детали инцидента с брошенным в игрока «Зенита» бананом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.