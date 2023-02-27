Появились новые детали инцидента с брошенным в игрока «Зенита» бананом

В «Волге» рассказали, что банан был брошен в игрока «Зенита» Вендела с центральной трибуны

В ульяновском футбольном клубе «Волга» рассказали новые детали об инциденте с брошенным в игрока «Зенита» бананом на матче Кубка России. Слова представителей команды приводит РИА Новости.

«Банан прилетел с центральной трибуны, где были поклонники обеих команд», — заявили в клубе, подчеркнув, что нельзя утверждать, что это сделал именно их болельщик. В «Волге» добавили, что оказывают содействие полиции в поисках нарушителя.

25 февраля «Зенит» одержал победу над «Волгой» на выезде со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка России. В конце встречи неизвестный фанат бросил банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник два раза выигрывал Суперкубок России и дважды становился чемпионом страны. Футболист также известен по выступлениям за португальский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».