«Волга» прокомментировала инцидент с брошенным игроку «Зенита» бананом на матче

В «Волге» осудили фаната, бросившего банан в хавбека «Зенита» Вендела во время матча

Пресс-служба ульяновского футбольного клуба «Волга» в официальном Telegram-канале прокомментировала инцидент, произошедший во время матча Кубка России против «Зенита».

В конце встречи неизвестный фанат бросил банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела. «Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жесткая и принципиальная позиция», — сказано в заявлении команды. В «Волге» заверили, что нарушителя уже ищут совместно с правоохранительными органами.

25 февраля «Зенит» победил «Волгу» на выезде со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка России. Вендел после встречи призвал в социальных сетях бороться с расизмом.

Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник два раза выигрывал Суперкубок России и дважды становился чемпионом страны. Футболист также известен по выступлениям за португальский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».