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04:55, 26 февраля 2023Спорт

Футболист «Зенита» отреагировал на брошенный в него банан в матче с «Волгой»

Вендел призвал бороться с расизмом после того, как в него бросили банан в матче с «Волгой»
Вендел

Вендел. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел призвал бороться с расизмом после того, как в него бросили банан в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Волгой» (3:0) в Ульяновске. Футболист опубликовал в своем Instagrаm (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик эпизода, сопроводив его нецензурными эмодзи.

Помимо этого спортсмен написал на португальском языке фразу Fogo Neles — ее можно перевести как «огонь по расизму» или «выжечь расизм».

В июле минувшего года Вендел отказался воспользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и покинуть Россию. Клубу удалось договориться с 24-летним хавбеком о новом контракте и таким образом удержать его в команде. Вендел решил не возвращаться на родину, где ему предлагали выступления в составе местного «Фламенго».

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Юлия Мискевич
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