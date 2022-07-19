Легионер «Зенита» отказался покидать Россию

«Зенит» договорился с бразильским легионером Венделом

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел отказался воспользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и покинуть Россию. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своем Twitter.

Клубу удалось договориться с 24-летним хавбеком о новом контракте и таким образом удержать его в команде. Вендел решил не возвращаться на родину, где ему предлагали выступления в составе местного «Фламенго». Отмечается, что клуб российской премьер-лиги (РПЛ) улучшил финансовые условия в новом соглашении.

10 июля один из тренеров «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что ни один из легионеров клуба не изъявил желания покинуть команду. В июле сообщалось об интересе к Венделу со стороны «Эвертона» и «Наполи».

Вендел начал выступать за «Зенит» в 2020-м. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат России. До переезда в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Вендел играл в Португалии, защищая цвета лиссабонского «Спортинга».