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Клуб АПЛ заинтересовался футболистом «Зенита»

Клуб АПЛ «Эвертон», а также «Наполи» заинтересовались игроком «Зенита» Венделом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел заинтересовал клуб Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Colunadolfa.

24-летний хавбек может продолжить карьеру в «Эвертоне». Также интерес к игроку проявили в «Наполи». Отмечается, что сам Вендел склоняется к возвращению на родину. В услугах полузащитника заинтересованы во «Фламенго».

Вендел начал выступать за «Зенит» в 2020-м. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат России. До переезда в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Вендел играл в Португалии, защищая цвета лиссабонского «Спортинга».

Первым профессиональным клубом в карьере бразильца был «Флуминенсе». На его счету пять голов в 33 матчах за бразильскую команду.

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