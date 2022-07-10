В «Зените» прокомментировали ситуацию с легионерами

Тренер «Зенита» Оливейра заявил, что легионеры пока остаются в клубе

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал ситуацию с легионерами. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Специалист заявил, что ни один из иностранных игроков сине-бело-голубых пока не озвучил желание покинуть клуб. Он отметил, что в команде намерены удержать легионеров. Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе 24-летнего защитника Вендела в бразильский «Фламенго».

10 июля стало известно, что контракт с московским «Динамо» приостановил украинский защитник Иван Ордец. Игрок обороны перешел в немецкий «Бохум».

Легионеры, выступающие в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), получили право прерывать контракты с отечественными клубами на фоне отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований. Ряд легионеров покинули РПЛ, воспользовавшись данной опцией.