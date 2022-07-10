Украинский футболист «Динамо» приостановил контракт с клубом

Украинский футболист «Динамо» Иван Ордец приостановил контракт и перешел в «Бохум»

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец приостановил контракт с клубом. Об этом сообщает FootBoom.

30-летний украинец воспользовался данной опцией и перешел в «Бохум». Соглашение с немецким клубом рассчитано на один сезон. Фактически Ордец прекратил выступления за «Динамо» с февраля.

В марте контракт с бело-голубыми расторг украинский специалист Андрей Воронин. Он работал в тренерском штабе Сандро Шварца. Кроме того, Воронин ранее выступал за динамовцев в качестве футболиста.

Ордец перешел в «Динамо» в 2019 году. На его счету пять голов в 62 матчах за клуб.

Большую часть карьеры Ордец провел в составе донецкого «Шахтера». Он дважды становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок страны.