Курс биткоина резко упал

Биткоин подешевел на 8% до минимума с середины января

В ходе торгов 10 марта биткоин резко упал в цене — за сутки криптовалюта подешевела более чем на восемь процентов, опустившись до минимума с середины января. В нижней точке стоимость биткоина достигала 19,7 тысячи долларов за монету, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

При этом в верхней точке того же торгового дня цена составляла 21,8 тысячи долларов. На момент написания материала курс немного отскочил от минимальных значений, до 19,9 тысячи долларов за монету.

В 2023 году биткоин начал восстанавливаться после значительного падения курса в 2022 году более чем на 62 процента. За два месяца криптовалюта показала рост в цене более чем на 15 процентов. Однако на текущей неделе курс снова начал резко снижаться.

Динамика связана с растущими опасениями инвесторов на фоне ужесточения регулятивных мер в отношении криптовалюты в США, пишет Bloomberg. Кроме того, рынок обеспокоен потенциальным повышением процентных ставок, что, в свою очередь, ухудшает инвестиционные перспективы. Также на падение биткоина и других крупных криптовалют на этой неделе повлияло закрытие Silvergate Capital — ключевого поставщика банковских услуг для криптовалютных бирж в США.

Ранее автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой начнут расти цены на драгоценные металлы: серебро и золото.