Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов

Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки предсказал рост биткоина до 500 тысяч долларов

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой расти начну цены на драгоценные металлы: серебро и золото, его слова приводит РБК.

«Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег», — констатировал он и назвал золото с серебром деньгами богов, а биткоин — долларом для людей. При этом саму американскую валюту Кийосаки жестко раскритиковал и предрек, что вера в нее в скором времени будет разрушена.

Кийосаки неоднократно предсказывал скорый крах рынка. Например, осенью 2022 года он призывал как можно скорее переводить средства в криптовалюту. «Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.