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13:39, 13 февраля 2023Экономика

Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов

Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки предсказал рост биткоина до 500 тысяч долларов

Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой расти начну цены на драгоценные металлы: серебро и золото, его слова приводит РБК.

«Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег», — констатировал он и назвал золото с серебром деньгами богов, а биткоин — долларом для людей. При этом саму американскую валюту Кийосаки жестко раскритиковал и предрек, что вера в нее в скором времени будет разрушена.

Кийосаки неоднократно предсказывал скорый крах рынка. Например, осенью 2022 года он призывал как можно скорее переводить средства в криптовалюту. «Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

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Платон Щукин
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