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Предсказан крупнейший в истории крах рынка

Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки предсказал крупнейший крах в мировой истории
Роберт Кийосаки

Роберт Кийосаки. Фото: Matt Carasella / Patrick McMullan / Getty Images

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах рынка и призвал переводить активы в криптовалюту, пока этого не произошло. Об этом сообщает Business Insider.

«Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

При этом совсем недавно Кийосаки критиковал биткоин. «Я торгую биткоинами. Но я не думаю, что это имеет какую-то ценность. Я просто играю в игру», — признался он. В то же время Кийосаки неоднократно говорил о растущем пузыре цен на активы и предупреждал, что он лопнет.

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Платон Щукин
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