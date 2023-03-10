В Боливии заработало построенное Росатомом производство радиофармпрепаратов

В Боливии заработал построенный Росатомом комплекс по производству радиофармпрепаратов

Построенный Росатомом по заказу Агентства по атомной энергии Боливии (ABEN) уникальный для Латинской Америки комплекс по производству радиофармпрепаратов начал поставлять радиофармпрепараты в сети боливийских клиник.

Торжественное мероприятие, приуроченное к началу поставок в боливийские клиники радиофармпрепарата фтордезоксиглюкоза, состоялось в Центре ядерной медицины и радиотерапии, предназначенном для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

В мероприятии принял участие глава Многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

Циклотронный комплекс является частью масштабного проекта российско-боливийского сотрудничества - центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ, реализуется компанией «ГСПИ», входящей в контур управления «Русатом Оверсиз»), сооружаемого в Эль-Альто на высоте 4000 метров над уровнем моря. Объект призван обеспечить боливийскую систему здравоохранения собственным производством целой линейки радиофармпрепаратов для проведения клинических исследований более чем 5000 пациентов в год. Таким образом, граждане Боливии смогут проходить своевременное медицинское обследование с помощью передовых препаратов ядерной медицины, не выезжая за границу. В перспективе работа комплекса позволит полностью импортозаместить поставки радиофармпрепаратов для сети боливийских центров ядерной медицины.

«Сегодня наша страна сделала большой шаг вперед. Теперь у нас есть не только этот центр ядерной медицины с самой современной инфраструктурой, но и возможность самостоятельно производить радиофармпрепараты для диагностики рака, которые до сегодняшнего мы вынуждены были импортировать. Сейчас у Боливии есть настолько передовые технологии, что мы можем даже экспортировать этот радиофармпрепарат в соседние страны. С сегодняшнего дня мы сможем еще более эффективно бороться против рака!» — заявил Луис Альберто Арсе Катакора.

«Объекты первой очереди центра ядерных исследований и технологий, который Росатом строит в Эль-Альто, уже начали приносить практическую пользу народу Многонационального Государства Боливия. Ярчайшим примером является сегодняшнее событие, когда первые пациенты получили радиофармпрепараты, созданные в новом циклотронном комплексе. Совместно с нашими боливийскими партнерами мы проделали огромный объем работы. Следующий этап — расширение линейки производимых радиофармпрепаратов и экспорт данных препаратов в соседние страны. С помощью специалистов Росатома Боливия сегодня становится одним из ведущих государств региона в области применения ядерных технологий», — отметил первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.