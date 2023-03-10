Женщина полезла в кладовку за рождественскими украшениями и нашла мертвого мужа

В США женщина нашла тело мужа в кладовке через восемь месяцев после его исчезновения

Жительница штата Иллинойс, США, Дженнифер Мэдж нашла мертвого мужа в кладовке через восемь месяцев после его исчезновения. Об этом сообщает Fox 2 Now.

Женщина сообщила о пропаже супруга 27 апреля 2022 года. По ее словам, незадолго до исчезновения он позвонил ей и предупредил, что уйдет с работы пораньше. Когда она приехала домой, то увидела перед домом автомобиль мужа, но его самого нигде не было.

Сотрудники полиции осмотрели дом, но не нашли никаких следов пропавшего. Спустя несколько дней Мэдж вновь обратилась в правоохранительные органы и пожаловалась на неприятный запах, который мог исходить от разлагающегося тела. Дом обыскали во второй раз, но вновь безрезультатно. Чтобы избавиться от запаха, женщине пришлось вызвать водопроводчика, который установил заглушку на одну из канализационных труб.

11 декабря 2022 года Дженнифер Мэдж пошла в кладовку за корзиной с рождественскими украшениями. Когда она открыла дверь, то увидела внутри мумифицированное тело мужа.

Полиция установила, что мужчина покончил с собой. Заместитель коронера Келли Роджерс, расследующий дело, рассказал, что тело не успело разложиться. По его словам, мумифицированные останки не всегда имеют резкий запах, что объясняет, почему их так долго не могли найти.

Ранее сообщалось, что в Ирландии муниципальные рабочие разбирали заколоченный дом и обнаружили истлевшее тело. Полиция предположила, что умерший мог пролежать в доме 20 лет.

