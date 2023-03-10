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12:57, 10 марта 2023Наука и техника

Составлена самая точная карта мозга насекомого

Science: создана первая полноценная модель мозга насекомого

Изображение: Michael Winding / Science

Международная исследовательская группа из Университета Джона Хопкинса и Кембриджского университета составила самую точную в мире карту мозга насекомого, что позволит более точно понимать механизмы нейробиологии. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Подробная схема включает в себя все нейронные связи в мозге личинки плодовой мушки Drosophila melanogaster, чей мозг сравним с человеческим. Эта модель послужит основой для будущих исследований мозга и позволит разработать новые архитектуры машинного обучения. Знание того, как нейроны соединяются друг с другом, важно для изучения механизма мышления.

Первая попытка картирования мозга была в 1970-х годах и заняла около 14 лет. Ученые пытались составить модель мозга круглого червя, что удалось им сделать только частично, но и за это была вручена Нобелевская премия. С тех пор многие работы были сосредоточены на структуризации информации по коннектомам мух, мышей и даже людей, однако они составляли лишь небольшие части мозга. Полноценные описания структур нейронных связей были созданы только для некоторых видов червей.

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Новая модель состоит из 3016 нейронов и 548 000 связей между ними. Для этого потребовалось разрезать мозг на сотни и тысячи отдельных образцов ткани, каждый из которых был изучен с помощью электронного микроскопа, а затем эти изображения кропотливо реконструировали в цельный мозг: фрагмент за фрагментом, нейрон за нейроном. Всего на эту работу команда потратила более десяти лет.

По оценкам экспертов, мозг мыши в миллион раз больше, чем у детеныша плодовой мушки, а это означает, что вероятность создания карты мозга чего-либо близкого к человеческому мозгу маловероятна в ближайшем будущем.

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Елена Апазиди
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