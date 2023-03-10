В ЛНР осудили на 13 лет украинского журналиста за обстрел жителей из гранатомета
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам колонии украинского военнослужащего Максима Буткевича за обстрел из гранатомета жителей в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, он с 20 марта 2022 года служил в отдельном специальном батальоне «Берлинго» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в должности командира взвода. 4 июня того же года Буткевич получил приказ осмотреть улицы и жилые дома в Северодонецке. Он зашел в одну из квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома на улице Гагарина и увидел в окно жильцов дома напротив. Тогда военный взял у подчиненного противотанковый гранатомет и выстрелил из него по подъезду. Две женщины — мать и дочь, прятавшиеся от обстрела, — были ранены, а дом получил повреждения.
46-летний уроженец Киева Буткевич окончил факультет философии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, уточняет «Коммерсантъ». После этого он получил степень магистра искусств в Великобритании и работал журналистом украинских телеканалов и BBC. Весной прошлого года Буткевича мобилизовали.
В ходе следствия Буткевич полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему предстоит выплатить компенсацию пострадавшим.
Ранее 10 марта сообщалось о троих украинских военнослужащих, осужденных за преступления против мирных граждан ЛНР и ДНР.