В ЛНР осудили на 13 лет украинского журналиста за обстрел жителей из гранатомета

Украинский журналист Буткевич получил 13 лет колонии за обстрел жителей ЛНР из гранатомета

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам колонии украинского военнослужащего Максима Буткевича за обстрел из гранатомета жителей в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, он с 20 марта 2022 года служил в отдельном специальном батальоне «Берлинго» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в должности командира взвода. 4 июня того же года Буткевич получил приказ осмотреть улицы и жилые дома в Северодонецке. Он зашел в одну из квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома на улице Гагарина и увидел в окно жильцов дома напротив. Тогда военный взял у подчиненного противотанковый гранатомет и выстрелил из него по подъезду. Две женщины — мать и дочь, прятавшиеся от обстрела, — были ранены, а дом получил повреждения.

46-летний уроженец Киева Буткевич окончил факультет философии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, уточняет «Коммерсантъ». После этого он получил степень магистра искусств в Великобритании и работал журналистом украинских телеканалов и BBC. Весной прошлого года Буткевича мобилизовали.

В ходе следствия Буткевич полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему предстоит выплатить компенсацию пострадавшим.

Ранее 10 марта сообщалось о троих украинских военнослужащих, осужденных за преступления против мирных граждан ЛНР и ДНР.