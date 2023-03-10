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12:10, 10 марта 2023Силовые структуры

Трое украинских военных получили сроки за преступления против мирных жителей

В ДНР и ЛНР трое украинских военных получили сроки за преступления против мирных жителей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ЛНР и ДНР трое украинских военных получили сроки за жестокое обращение с мирными жителями и применение запрещенных методов в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Виктора Похозея осудили на восемь с половиной лет, Максима Буткевича — на 13 лет, а Владислава Шеля — на 18 с половиной лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Отмечается, что Буткевича также признали виновным в убийстве двух человек общеопасным способом и повреждении чужого имущества, а Шеля — в покушении на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти. Как уточняет «Интерфакс», Виктор Похозей был одним из командиров украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

По данным следствия, военнослужащие ВСУ во время боевых действий в Донбассе применяли методы, запрещенной Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

В СКР отметили, что сотрудники ведомства продолжают расследовать дела в отношении других украинских военных и представителей вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что в Бердянске полиция нашла в квартире военного ВСУ около 400 патронов для автомата.

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Елизавета Новикова
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