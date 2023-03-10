Мужчина ограбил заправку на копеечную сумму и 14 лет прятался в пещере

Oddity Central: житель Китая 14 лет прятался в пещере после ограбления заправки

Житель Китая, который ограбил автомобильную заправку в 2009 году и похитил 156 юаней (1,7 тысячи рублей), 14 лет прятался от полиции в пещере в отдаленной горной местности, прежде чем сдался. Об этом сообщает Oddity Central.

Лю Моуфу из деревни в китайской провинции Хубэй было около 30 лет, когда он принял участие в ограблении автомобильной заправки вместе со своим свояком и еще одним подельником. Они украли копеечную сумму: 156 юаней (1,7 тысячи рублей). 60 юаней (654 рубля) грабители сразу же потратили на еду. В результате у каждого из них осталось всего по 32 юаня (348 рублей).

Грабителям удалось скрыться с места преступления, но вскоре полиция разыскала обоих подельников Моуфу и арестовала их. Мужчина понял, что его поимка — всего лишь вопрос времени, и решил спрятаться, чтобы избежать тюрьмы.

Моуфу несколько дней провел в лесу, пока полиция обыскивала его дом и допрашивала семью. В конце концов он поселился в небольшой карстовой пещере и обеспечивал себя пропитанием за счет охоты. Кроме того, иногда мужчина заходил в деревню, чтобы украсть картошку или мясо и на несколько минут увидеться с родителями.

Моуфу приходил домой только во время крупных фестивалей, когда на площади собиралась толпа местных жителей, в которой легко затеряться. Несмотря на все предосторожности, иногда его замечали посторонние, поэтому полиция не переставала на него охотиться.

Неизвестно, знали ли родственники Моуфу, где он прятался, но даже если знали, то никогда не сообщали полиции и не навещали его, так как местные власти следили за ними. В результате большую часть времени Моуфу проводил в одиночестве. Компанию ему составляли только бродячие собаки, которых он приручил, чтобы они охраняли его по ночам от диких животных.

Со временем китайцу становилось все тяжелее мириться с одиночеством и постоянным стрессом от мысли, что его обнаружат, но он смог прожить таким образом 14 лет.

Хотя жена и родители мужчины многократно пытались убедить его сдаться, Моуфу всегда отказывался. Только в этом году он, наконец, понял, что сам лишил себя многих важных вещей. Он пропустил похороны отца и свадьбу сына, никогда не видел своего внука. В конце концов, мужчина решил сдаться. «Мне более 50 лет. Состояние здоровья моей жены ухудшилось, и у меня такой милый внук. Я хочу жить нормальной жизнью! Я украл 156 юаней и прятался в пещере 14 лет! Я сожалею об этом!» — заявил китаец.

Он привел полицейских к небольшой пещере, которую была его домом в течение последних 14 лет. Пещера оказалась спрятана в лесистой местности в горах, в десяти километрах от ближайшего поселения. Даже несмотря на такое удаление, мужчина каждый раз покидал свой грот и прятался в лесу, если слышал подозрительные звуки.

Хотя с момента ограбления прошло много времени, Моуфу придется понести наказание. Даже несмотря на то, что он сам себя приговорил к 14 годам «заключения», ему приведется провести за решеткой не менее трех лет. Поскольку во время ограбления было применено оружие, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет. Он получил срок за торговлю женщинами и детьми, однако в 2002 году ему удалось сбежать из тюрьмы.