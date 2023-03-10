Жители Московского региона стали реже интересоваться покупкой одного вида жилья

«Циан.Аналитика»: спрос на новостройки в Московском регионе снизился на семь процентов

В феврале 2023 года спрос на новостройки в Московском регионе снизился на семь процентов относительно января. О том, что жители этой локации стали реже интересоваться покупкой одного вида жилья, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Циан.Аналитики».

Всего во втором месяце текущего года было заключено 7,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). По словам специалистов, февральский параметр оказался ниже январского впервые за всю историю наблюдений с 2015 года, так как количество сделок во втором месяце обычно вырастает после длинных праздников в начале года. Так, в феврале 2022-го в Московском регионе было оформлено на 22 процента договоров больше, чем месяцем ранее. Эксперты добавили, что по сравнению со вторым месяцем прошлого года, отличавшегося рекордно высокими продажами, в аналогичный период 2023-го было оформлено вдвое меньше ДДУ.

По словам аналитиков, причиной падения интереса к новым квартирам стало ухудшение условий по ипотеке, от которой сильно зависит первичный рынок жилья. С начала 2023 года ставка по льготным жилищным кредитам выросла на один процентный пункт, а программы от застройщиков с околонулевыми ставками были свернуты. При этом в январе часть сделок проходила по прошлогодним условиям, которые были до повышения ставок, а в феврале они уже не действовали.

В марте управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка предсказала, что весной 2023 года первичное жилье в Москве подорожает на 3-5 процентов, а вторичное подешевеет к лету на 1,5-2 процента. Она добавила, что сейчас на первичном рынке жилья в Москве наблюдается стагнация, но не рецессия.