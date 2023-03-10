Названы районы Москвы с наибольшим числом появившихся в продаже новых квартир

Лидером по числу квартир в новостройках комфорт-класса в продаже стал Молжаниновский район

Молжаниновский район Москвы стал лидером по числу квартир в новостройках комфорт-класса, которые появились в продаже. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса bnMAP.pro.

В Молжаниновском районе экспонируются более 1,7 тысячи лотов. Районом с наибольшим числом квартир в новостройках также назвали Очаково-Матвеевское с показателем в 1,6 тысячи лотов. Топ-3 списка замкнуло Западное Дегунино, где выставлено на продажу 1,3 тысячи квартир. Ниже в списке расположились Люблино (1,3 тысячи квартир), Южное Бутово (1,1 тысячи) и Метрогородок (более 1000 квартир).

В компании отметили, что в среднем квадратный метр в подобной новостройке обойдется в 297,2 тысячи рублей. Квартира в среднем стоит 15,5 миллиона — за год стоимость увеличилась на 15 процентов.

Ранее в компании «Бест-Новострой» выяснили, что с начала 2023 года больше всего доступных для покупки квартир в новостройках появилось в Западном и Южном Административных округах Москвы — по шесть корпусов в четырех проектах.