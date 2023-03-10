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10:33, 10 марта 2023Россия

Ушедшую из дома 17-летнюю россиянку нашли мертвой в 400 километрах от дома

В Абакане нашли мертвой под окнами 17-летнюю девушку в 400 километрах от дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Абакане нашли мертвой под окнами дома 17-летнюю жительницу Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным авторов канала, девушка пропала в населенном пункте Покровка в российском регионе — родители сообщили об исчезновении дочери в полицию и волонтерам. Девушку видели в Покровке Красноярского края, но так и не нашли.

Спустя сутки девушку обнаружили мертвой под окнами 16-этажного дома в Абакане — город находится в Хакасии в 400 километрах от дома погибшей. Предварительно, она выпала из окна. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Москвы нашли тело 16-летнего подростка — его обнаружили возле жилого дома в 3-м Дорожном проезде. Незадолго до случившегося школьник отпросился у матери на вечеринку в честь дня рождения друга.

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Анастасия Шейкина
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