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19:05, 10 марта 2023Экономика

На российское дизельное топливо перестали находиться покупатели

Bloomberg: 4,4 млн тонн дизельного топлива из России остаются в море в поиске покупателей

Фото: Axel Heimken / dpa / Globallookpress.com

С момента введения западных санкций против российских нефтепродуктов дизельное топливо из России с трудом находит покупателей. Об этом свидетельствует максимальный рост судов с ним, дрейфующих в открытом море, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Танкеры находятся у берегов Европы, Африки и Латинской Америки. В совокупности в них 5 марта находилось 4,4 миллиона тонн дизельного топлива. За месяц с введения европейского эмбарго и потолка цен этот показатель вырос в четыре раза.

Никогда ранее аналитики не фиксировали такое количество нераспроданного российского топлива на судах. При этом отгрузки в портах продолжаются, хотя покупателей по-прежнему нет, констатирует аналитик Wood Mackenzie Марк Уильямс. По его мнению, после исчерпания ресурса хранения российским нефтеперерабатывающим заводам придется сокращать производство.

Wood Mackenzie ожидает, что во втором квартале экспорт дизельного топлива из России упадет до 750 тысяч баррелей в сутки с 1,1 миллиона баррелей в январе. В свою очередь в Kpler полагают, что со временем дрейфующее топливо все равно продадут, но найти клиентов будет сложно. Если же нефтепродукты продолжат загружать в танкеры, то в конечном итоге могут возникнуть проблемы с экспортом нефти, ради которой был собран теневой флот.

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Ранее стало известно о росте нефтепереработки в России с момента введения западных санкций. Эксперты объясняют ситуацию не успешным поиском новых покупателей, а значительными выплатами в рамках демпферного механизма, которые позволяют получать выгоду даже в отсутствие спроса.

Между тем администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не отказываться от перевозки российской нефти при соблюдении условий потолка цен. Им было обещано, что в случае исполнения санкций никаких мер применяться не будет. Вашингтон не декларировал целью исчезновение российской нефти с рынка, для него важно только сокращение доходов Москвы.

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Платон Щукин
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