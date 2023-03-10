США призвали мировых трейдеров не бояться торговать российской нефтью

FT: Минфин США призвал мировых трейдеров не опасаться торговать нефтью из России

Администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется по предельной цене. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, представители американского Минфина встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Несмотря на то, что Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках ценовых ограничений «Большой семерки» (G7), крупнейшие нефтетрейдеры с опаской относились к рынку, говорится в материале.

Один из участников встречи заявил изданию, что американские представители «активно призывали» трейдеров вновь начать торговлю российским сырьем.

Отмечается, что США стремятся уменьшить сырьевые доходы России, сохранив при этом поток российской нефти на международные рынки, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров. Представитель администрации США заявил изданию, что их «обнадеживает, что нефтяные рынки в течение последних нескольких месяцев оставались стабильными», несмотря на снижение доходов России.

Предельная цена на нефть

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Позже президент России Владимир Путин назвал это решение глупым и вредным.

Решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит "потолки" Владимир Путин Президент России

Эмбарго исключает некоторые страны. Болгария сможет закупать нефть и нефтепродукты из России морем до 2024 года, а Хорватия — закупать газойль до конца 2023 года.

Позже, 10 января, сообщалось о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера вступила в силу с 5 февраля.

Снижение потолка цен

Власти западных государств неоднократно выступали с требованием снизить предельную цену на российскую нефть. В частности, в декабре глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о снижении потолка цен на нефть до 30 долларов.

Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага. Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления Андрей Ермак Глава офиса президента Украины

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны и их союзников снизить потолок цен на российскую нефть с целью усиления санкционного давления.

6 марта с аналогичной инициативой выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также призвал страны Евросоюза до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду Урмас Рейнсалу Министр иностранных дел Эстонии

Накануне помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны «Большой семерки» пересмотрят потолок цен на российскую нефть.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакого потолка цен на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом, и работает так, чтобы существующая система ограничений не угрожала государственным интересам.

Свою позицию он объяснил сложившимся на практике уровнем цен. По мнению пресс-секретаря российского лидера, ограничения сверху были установлены достаточно вольготно.

В феврале вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, Россия приняла решение о сокращении добровольно.

Мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка Александр Новак Вице-премьер России

По словам Новака, это должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений.