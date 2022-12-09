Путин назвал глупым и вредным решение о потолке цен на российскую нефть

Путин назвал глупым и вредным решение западных стран ввести потолок цен на нефть из России

Решение западных стран установить потолок цен на российскую нефть является глупым и вредным. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Бишкеке после саммита ЕАЭС. Его слова приводит ТАСС.

«Решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит "потолки"», — заявил президент.

Путин предупредил, что РФ не станет продавать топливо тем странам, которые ограничили цены на него. У РФ при этом не будет потерь, так как установленный предел стоимости соразмерен ценам, по которым страна торгует нефтью.

В то же время Путин заявил, что практика ограничения цен может плохо сказаться на рынке в целом. «Если потребитель будет определять цену на нефть, то это приведет к коллапсу в отрасли, поскольку потребитель будет настаивать на низкой цене», — объяснил он.