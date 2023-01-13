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00:11, 13 января 2023Мир

Премьер Эстонии призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Postimees: премьер Эстонии Каллас призвала Запад снизить потолок цен на российскую нефть
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Martyn Wheatley/ Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны и их союзников снизить потолок цен на российскую нефть с целью усиления санкционного давления. Ее слова приводит газета Postimees.

«Ключевым вопросом является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее», — указала глава правительства.

Она подчеркнула, что этот процесс должен начаться в ближайшие дни. Каллас также призвала партнеров и союзников увеличить объемы военной помощи Украине, заявив, что это «путь к миру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть, поэтому в Кремле скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы.

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Марина Совина
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