Премьер Эстонии призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Postimees: премьер Эстонии Каллас призвала Запад снизить потолок цен на российскую нефть

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны и их союзников снизить потолок цен на российскую нефть с целью усиления санкционного давления. Ее слова приводит газета Postimees.

«Ключевым вопросом является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее», — указала глава правительства.

Она подчеркнула, что этот процесс должен начаться в ближайшие дни. Каллас также призвала партнеров и союзников увеличить объемы военной помощи Украине, заявив, что это «путь к миру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть, поэтому в Кремле скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы.

