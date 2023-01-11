Кремль прокомментировал потери России от потолка цен на нефть

Песков заявил, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть

Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть, поэтому в Кремле скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что страна будет делать все для обеспечения своих интересов в случае введения каких-либо новых потолков цен на энергоносители. «Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать», — отметил Песков.

Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 миллионов евро в день, потери России подсчитал ранее хельсинкский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Упущенная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, когда ограничение будет распространено на нефтепродукты с 5 февраля, прогнозируют эксперты.