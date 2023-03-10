Глава Disney пообещал полностью обновить состав «Мстителей»

Глава Disney Айгер сообщил, что скоро появится совершенно новый состав команды «Мстителей»

Генеральный директор компании Disney Боб Айгер объявил, что в скором времени появится совершенно новый состав команды «Мстителей». Об этом он сообщил на конференции Morgan Stanley, пишет The Hollywood Reporter.

По его словам, «Мстители» будут приоритетом в продвижении киновселенной Marvel. «У Marvel в целом около семи тысяч персонажей, есть еще много историй, которые можно рассказать <...> Я думаю, нам просто нужно посмотреть, каких персонажей или истории выдвинуть на передний план. И если вы посмотрите на траекторию развития в течение следующих пяти лет, вы увидите много нового», — сказал он.

Ранее глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что она будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.

