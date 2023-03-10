Пьяная россиянка сбросила собаку с 14-го этажа

В Красноярском крае мать двоих маленьких детей сбросила собаку с 14-го этажа

В Красноярском крае у матери, которая сбросила собаку с 14-го этажа жилого дома, изъяли двоих детей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Жители дома на проспекте Машиностроителей вечером 9 марта сообщили в полицию, что нашли под своими окнами тело животного и что ее могли выбросить из окна квартиры на 14-м этаже. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли пьяную хозяйку собаки.

«Там же находились двое ее малолетних детей, которые были фактически без присмотра. В квартире повсюду лежал мусор и пустые бутылки из-под спиртного», — говорится в заявлении ведомства.

Позже на место прибыл инспектор по делам несовершеннолетних. В отношении россиянки был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а ее детей, пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку, изъяли и поместили в социальные учреждения.

В полиции также проводят проверку по факту жесткого обращения женщины с животным.

Похожий инцидент произошел феврале в Подольске. Мужчина выбросил собаку соседки из окна девятого этажа.