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14:00, 2 февраля 2023Россия

Под Москвой мужчина выбросил собаку соседки из окна девятого этажа

В Подольске мужчина выбросил соседскую собаку из окна девятого этажа

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В подмосковном Подольске мужчина выбросил собаку из окна девятого этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, собака погибла в микрорайоне Климовск. Животное принадлежало соседке россиянина — она после случившегося обратилась в полицию. Хозяйка погибшей собаки хочет, чтобы мужчину наказали за убийство животного.

Сотрудники проводят проверку по факту происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгоградской области двое подростков сняли на видео убийство собаки и выложили в интернет. Подростки рассказали, что убитая собака принадлежала знакомой — они проникли на участок женщины и похитили животное, после чего отправились на берег пруда и убили.

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Анастасия Шейкина
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