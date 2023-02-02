Под Москвой мужчина выбросил собаку соседки из окна девятого этажа

В Подольске мужчина выбросил соседскую собаку из окна девятого этажа

В подмосковном Подольске мужчина выбросил собаку из окна девятого этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, собака погибла в микрорайоне Климовск. Животное принадлежало соседке россиянина — она после случившегося обратилась в полицию. Хозяйка погибшей собаки хочет, чтобы мужчину наказали за убийство животного.

Сотрудники проводят проверку по факту происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгоградской области двое подростков сняли на видео убийство собаки и выложили в интернет. Подростки рассказали, что убитая собака принадлежала знакомой — они проникли на участок женщины и похитили животное, после чего отправились на берег пруда и убили.