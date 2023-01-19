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17:04, 19 января 2023Россия

Российские подростки украли собаку, убили и сняли на видео ради внимания в сети

В Волгоградской области подростки сняли на видео убийство собаки и выложили в интернет

Кадр: МВД России

В Волгоградской области двое подростков сняли на видео убийство собаки и выложили в интернет. Об этом сообщает региональное МВД на своем официальном сайте.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых подростки жестоко расправляются с собакой ножами и снимают с нее шкуру. 18 января запись попала в руки полицейских. В МВД установили, что видео сняли два 17-летних жителя Михайловского района. После задержания они объяснили, что таким образом хотели привлечь к себе внимание других пользователей сети.

Подростки рассказали, что убитая собака принадлежала знакомой. Россияне проникли на участок женщины и похитили животное, после чего отправились на берег пруда и убили. Сейчас полицейские устанавливают остальные обстоятельства произошедшего, чтобы решить вопрос о классификации действий подростков и возбуждении уголовного дела.

В сентябре 2022 года житель Красноярского края заставил свою 13-летнюю дочь снимать на видео убийство их домашней собаки топором. Как стало известно, россиянин разводил мастифов, один из которых напал на его трехлетнего сына, разодрав мальчику ухо и голову. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил жестоко убить животное.

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Константин Лысяков
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