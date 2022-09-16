Россиянин заставил 13-летнюю дочь снимать на видео убийство собаки топором

В Красноярском крае мужчина заставил дочь снимать на видео убийство собаки топором

Житель Курагинского района Красноярского края заставил свою 13-летнюю дочь снимать на видео убийство собаки топором. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, россиянин разводит собак породы мастиф. Одна из них напала на его трехлетнего сына, разодрав мальчику ухо и голову. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял топор и зарубил животное, принудив свою дочь снимать расправу на телефон. При этом супруга россиянина встала на его защиту, заявив, что их детям грозила опасность, а собака была старой и больной, пишет канал.

Как сообщило региональное МВД на своем сайте, в момент убийства собаки женщина находилась в больнице с пострадавшим ребенком. Через несколько дней она обратилась в дежурную часть и сообщила, что была избита мужем. Прибывший на место происшествия участковый в ходе выяснения всех обстоятельств обнаружил факт расправы над животным.

В ведомстве сообщили, что в отношении мужчины возбудили два дела: по части 1 статьи 119 («Угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью»), а также по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»). В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее в Хабаровском крае осудили жителя Вяземского района, который в августе 2021 года захотел съесть собаку и жестоко убил случайно зашедшее к нему во двор животное. Все это произошло на глазах у соседских детей, игравших неподалеку.