Каждый второй житель планеты предрек доллару потерю лидерства

Gallup: 47% жителей планеты заявили, что доллар в ближайшие 25 лет утратит лидерство

Каждый второй житель планеты (47 процентов) ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. О том, что американская валюта не потеряет лидерство, заявила треть жителей мира, оставшиеся затруднились в прогнозе. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет РБК со ссылкой на глобальный опрос исследовательских компаний, входящих в международную ассоциацию Gallup International, в России этим занимался холдинг «Ромир».

В опросе приняли участие 60,7 тысячи граждан 64 крупнейших стран мира, в том числе Индии, США, Индонезии, Пакистана, но в нем не принимал участие Китай. Их опрашивали по телефону, через интернет и лично в августе—октябре 2022 года.

В России прекращение гегемонии доллара предрекли 49 процентов опрошенных и лишь 20 респондентов думают наоборот, оставшиеся затруднились ответить. Больше всего ждут заката эры доллара россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Меньше остальных такого мнения придерживается молодежь в возрасте 25–34 лет. В российскую выборку вошли более 1,5 тысячи человек из городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Также треть участников глобального опроса назвали Евросоюз как желанного экономического партнера для своей страны. Для россиян самым желанным партнером оказался Китай — такой вариант выбрали 54 процента.

Ранее сообщалось, что некоторые наиболее уязвимые развивающиеся экономики мира столкнулись с серьезным кризисом — причиной стал дефицит американской валюты. Проблемы в государствах ухудшились на фоне восстановления доллара. Последствия начала спецоперации на Украине, а также ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США произошел рост американской валюты. В результате бюджеты многих пограничных экономик понесли большой ущерб из-за роста цен на энергоносители.