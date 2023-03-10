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12:00, 10 марта 2023Культура

Актриса из «Очень странных дел» взяла перерыв в карьере из-за домогательств

Актриса из «Очень странных дел» Грейс Ван Дин приостановила карьеру из-за домогательств

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Актриса из «Очень странных дел» Грейс Ван Дин, исполнившая роль Крисси Каннингем в четвертом сезоне сериала, взяла перерыв в актерской карьере после того, как на съемочной площадке столкнулась с сексуальным домогательством со стороны кинопродюсера. Об этом пишет People.

Ван Дин рассказала об инциденте, который произошел с ней во время съемок в одном из последних фильмов. «Он [продюссер] нанял девушку, с которой спал, а потом заставил ее попросить меня заняться с ними сексом втроем», — сказала артистка, добавив, что была так расстроена, что заплакала. По словам актрисы, после произошедшего она отказалась от съемок в четырех фильмов, отдавая предпочтение стримингу.

Ван Дин объяснила, что «справилась с этим правильно», рассказав об инциденте своему руководству. У нее также была поддержка от коллеги по фильму.

Ранее сообщалось, что по сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль, действие которого будет развиваться за четверть века до событий в ленте. Сценарий для спектакля-приквела написала Кейт Трефри, которая работала над проектом Netflix вместе с братьями Даффер.

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Варвара Кошечкина
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