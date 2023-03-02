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14:44, 2 марта 2023Культура

По сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль-приквел

В лондонском театре «Феникс» поставят спектакль-приквел по сериалу «Очень странные дела»

Кадр: сериал «Очень странные дела»

По сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль, действие которого будет развиваться за четверть века до событий в ленте. Об этом сообщается на сайте лондонского театра «Феникс».

Сообщается, что сценарий для спектакля-приквела написала Кейт Трефри, которая работала над проектом Netflix вместе с братьями Даффер. Постановка под названием «Очень странные дела: Первая тень» расскажет о появлении в городе злодея Векны, ставшего главным антагонистом четвертого сезона сериала. Спектакль представит город Хокинс в 1959 году, также зрители увидят историю юности Генри Крила, который впоследствии превратился в монстра.

Ранее стало известно, что Netflix планирует выпустить шестичасовой аниме-сериал Stranger Things Tokyo. Режиссер проекта Мэтт Даффер отметил, что проект будет полностью отличаться от оригинала и больше расскажет о мире, в котором происходят основные действия сериала. Действие аниме-сериала будет происходить в 1980-е годы в Токио. Дата выхода проекта в настоящее время неизвестна.

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Варвара Кошечкина
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