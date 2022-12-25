Стало известно о планах Netflix выпустить аниме-сериал по «Очень странным делам»

Netflix планирует выпустить шестичасовой аниме-сериал по «Очень странным делам»

Netflix планирует выпустить шестичасовой аниме-сериал Stranger Things Tokyo. Об этом сообщает портал What's on Netflix.

Это будет первым спин-оффом «Очень странных дел». Режиссер проекта Мэтт Даффер отметил, что проект будет полностью отличаться от оригинала и больше расскажет о мире, в котором происходят основные действия сериала.

Действие аниме-сериала будет происходить в 1980-е годы в Токио. Дата выхода проекта в настоящее время неизвестна.

В начале августа стало известно, что авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала. По задумке создателей проекта братьев Даффер, серии нового сезона не будут рассказывать о текущей жизни персонажей и станут короче, в отличие от ранних эпизодов, в которых завязка длится два часа.