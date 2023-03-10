Российский телеведущий назвал главную причину отказа от жизни в Англии

Ведущий и актер Сергей Дружко рассказал, что не остался в Англии из-за тоски по родине

Российский ведущий и актер Сергей Дружко рассказал о том, как в начале 90-х уехал в Англию, однако затем решил вернуться в Россию. Причину, побудившую его отказаться от жизни в Англии, он назвал в интервью для YouTube-канала «RTVI Развлечения».

«Я понял, что я не смогу там. Быть там — да, хорошо. Жить там, гостить — хорошо. Но выбирать эту страну, чужую страну для постоянного проживания — не обязательно это должна быть Англия — я не смог, мне было это неинтересно», — объяснил Дружко.

Ведущий уточнил, что пытался строить планы на жизнь в Англии, но каждый раз отказывался от них. «Вот такой я банальный, неинтересный, ностальгирующий по родине персонаж», — добавил он.

По словам Дружко, изначально он планировать остаться на учебу в Англии, однако у него не получилось. Впоследствии они с другом занялись ремонтом домов и квартир.

Ранее блогерша Екатерина Конасова, переехавшая в Турцию, сообщила, что планирует вернуться в Россию. Она утончила, что никогда не рассматривала переезд как эмиграцию. Конасова добавила, что не задумывалась о получении гражданства какой-либо другой страны.