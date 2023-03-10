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15:31, 10 марта 2023Россия

Минобороны России допустило причастность США к вспышке Эболы в Африке

Минобороны России заявило, что США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке в 2022 году

Фото: Baz Ratner / Reuters

За вспышкой вируса Эбола в Африке в сентябре 2022 года могут стоять США. Причастность Вашингтона допустил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Его брифинг опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По словам Кирилова, Минздрав одной из африканских стран изучает вероятность искусственного распространения Эболы. Он подчеркнул, что обнаруженный штамм Судан аналогичен вирусу, который циркулировал в Африке во время эпидемии 2012 года.

«При этом в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе», — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Кириллов заявил, что США могут быть причастны к возникновению COVID-19. Он напомнил, что в сентябре 2019 года, за два месяца до официальных сообщений о появлении коронавируса в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке пандемические учения Event 201 при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Как сообщил начальник войск РХБЗ, во время учений были отработаны действия в условиях эпидемии уже изученного коронавируса.

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Константин Лысяков
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