Минобороны России допустило причастность США к возникновению COVID-19

Представитель Минобороны Кириллов допустил причастность США к возникновению COVID-19

Развитие пандемии COVID-19 по сценарию прошедших в 2019 году в Нью-Йорке учений приводит к возникновению вопросов о причастности к ней США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении коронавируса в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке пандемические учения Event 201 при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Кириллов объяснил, что во время учений были отработаны действия в условиях эпидемии уже изученного коронавируса. Согласно легенде, использованной в учениях, заболевание перешло от летучей мыши в организм свиньи, а затем к человеку.

«Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», — сказал представитель Минобороны.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. Политик напомнил, что группа немецких ученых нашла доказательства искусственного происхождения COVID-19. К такому же выводу о происхождении инфекции пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet.