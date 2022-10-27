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09:35, 27 октября 2022Россия

Володин призвал США закрыть военные биолаборатории

Спикер Госдумы Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Соединенные Штаты должны закрыть военные биолаборатории. Об этом, рассуждая о происхождении коронавируса, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик напомнил, что группа немецких ученых нашла доказательства того, что COVID-19 создан искусственно. К выводу о лабораторном происхождении инфекции также пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet.

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Ранее спикер Госдумы обвинил США в пандемии коронавируса. По его мнению, вирус распространился из американских биолабораторий. Володин указал, что в ответ на обвинения США президент Джо Байден молчит из-за его страха назвать настоящего виновника пандемии.

Володин также предполагал, что США параллельно продолжают работу по моделированию коронавируса, и если ее не остановить, мир окажется «заложником новых и новых ситуаций». Он призвал компенсировать издержки пострадавшим от пандемии странам.

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Анастасия Шейкина
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