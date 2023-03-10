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16:06, 10 марта 2023Мир

В Минобороны заявили о не предоставлявшей отчеты США компании Ecohealth Alliance

Минобороны РФ заявило, что в надзорные органы США не присылались данные Ecohealth Alliance

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Американская компания Ecohealth Alliance не присылала в надзорные органы США данные о своей деятельности в сфере военно-биологических проектов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга, касающегося военно-биологической деятельности США. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

В конце января глава войск РХБЗ утверждал, что специалисты Ecohealth Alliance с 2015 года работают над усилением патогенных свойств SARS-CoV-2 и механизмом его передачи от животных людям.

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Варвара Кошечкина
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