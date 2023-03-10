Жители Московского региона охладели к покупке элитных домов

Barnes International Moscow: за год спрос на элитные загородные дома упал на 40 процентов

В феврале 2023 года спрос на приобретение элитного загородного жилья в Московском регионе упал на 40 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года. О том, что его жители фактически охладели к покупке такой недвижимости, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков компании Barnes International Moscow.

Эксперты отметили, что в текущих условиях покупатели не готовы вкладывать деньги в высокобюджетное жилье. По их прогнозам, в 2023 году покупатели станут немного чаще интересоваться приобретением загородной недвижимости премиум-класса и выше, однако показатели по сравнению с предыдущими годами по-прежнему будут ниже.

По словам специалистов, наибольшей популярностью у клиентов пользуются объекты в стиле хай-тек или современной классики, стоимостью от 50 до 150 миллионов рублей и площадью от 350 до 500 квадратных метров, с отделкой, мебелью и четырьмя-пятью спальнями. Как правило, это одно- или двухэтажные дома, при этом одноэтажные продаются быстрее, иногда еще на этапе строительства.Что касается расположения, то в топе локаций — Рублево-Успенское или Новорижское шоссе. Кроме того, покупатели проявляют активный интерес к лотам в Новой Москве.

«В первую очередь, покупатели сейчас рассматривают коттеджные поселки, с охраной и всей необходимой для жизни инфраструктурой поблизости. Играет роль и удаленность от Москвы, больше всего запросов на объекты, расположенные не дальше 30 км от МКАД», — рассказал руководитель отдела продаж Barnes International Moscow Захар Григорьев.

В марте стало известно, что в Москве вырос спрос на покупку элитной недвижимости. По данным аналитиков Zavidov Realty, январский спрос на московские элитные объекты оказался на 5,5 процента выше результата декабря 2022 года.