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13:32, 10 марта 2023Экономика

ЕС решил резко сократить энергопотребление к 2030 году

Совет ЕС и Европарламент согласовали сокращение энергопотребления на 11,7% к 2030 году

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) к концу десятилетия резко сократят энергопотребление — на 11,7 процента по сравнению с прогнозным показателем Еврокомиссии на 2030 год, определенном в 2020 году. Совет ЕС официально заявил, что согласовал такое решение с Европарламентом.

Было решено, что потребление подведенной (конечной) энергии государствами-членами не должно превысить 763 миллиона тонн в нефтяном эквиваленте, а потребление первичной энергии ограничено 993 миллионами тонн в нефтяном эквиваленте.

Под первичной энергией понимаются энергоресурсы, которые не были подвергнуты процессу искусственного преобразования (сырая нефть, природный газ), а под конечной — та энергия, что пошла всю цепочку превращений первичной энергии и потребляется конечными пользователями (автомобильное топливо, электричество).

Предел потребления конечной энергии будет обязательным для государств-членов ЕС, а цель по снижению потребления первичной энергии — ориентировочной. Совет ЕС и Европарламент создали специальную формулу для расчета национального вклада каждой страны союза в достижение поставленных целей. Она основана в том числе на энергоемкости производств, ВВП на душу населения, уровне развития возобновляемых источников энергии и потенциале энергосбережения.

Кроме того, в период с 2024 по 2030 год в ЕС будет постепенно увеличиваться целевой годовой показатель по экономии конечной энергии. Сначала он будет установлен на уровне 1,49 процента, а к концу десятилетия вырастет до 1,9 процента.

Как сообщило Международное энергетическое агентство, в 2022 году Европа потребила на 13 процентов, или более чем на 70 миллиардов кубометров, меньше газа, чем в 2021-ом. Это самое сильное падение спроса в регионе за всю историю. К беспрецедентной экономии газа привели рекордно высокая стоимость энергоносителей, а также теплая погода. 

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Софья Ермакова
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